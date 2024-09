Questo Napoli può insidiare l’Inter?

«L’Inter è partita forte e ha confermato le mie aspettative. Sicuramente è migliorata: ha qualche alternativa in più e consapevolezza. Si vede da come approccia e gestisce le partite. L’Inter è davanti a tutte. Il Napoli ha fatto un mercato strepitoso, pur avendo perso il giocatore più forte che aveva. Quando vedremo Gilmour, McTominay e Lukaku al 100%, potrà giocarsela per i primi posti. Probabilmente è quella che può dare più fastidio all’Inter".

E la Juve di Motta?

«Ha cominciato bene ma non credo che la squadra che abbiamo visto sin qui sarà quella che vedremo d’ora in poi. I nuovi acquisti non sono ancora stati inseriti, o magari solo parzialmente. E quello della Juve è stato un mercato molto importante. Di buono c’è sicuramente la fase difensiva: essere l’unica squadra a non aver preso gol è un bel biglietto da visita. D’altra parte già al Bologna Thiago Motta ci aveva abituato a una squadra molto solida difensivamente.

Quella solidità difensiva che sembra mancare al Milan. Migliorerà?

«Deve migliorare per forza, penso sia una delle favorite per arrivare tra le prime quattro. Sono stati scelti giocatori funzionali sul mercato e tra gli acquisti importanti inserisco anche Abraham. Fonseca ancora non è riuscito a dare equilibrio alla squadra: ha ottenuto meno rispetto a quanto prodotto, ma ha mostrato una fragilità difensiva che una squadra di alto livello non si può permettere.

In Champions le italiane saranno competitive?

"L’Inter lo è e lo ha dimostrato. L’Atalanta anche: è una squadra europea, adatta a questo tipo di competizioni. Anche Milan e Juve possono esserlo per esperienza e caratteristiche dei calciatori. Quello del Bologna secondo me è un discorso a parte: affronterà la Champions senza la pressione dei risultati ma con il gusto di poter godere dell’opportunità di giocare partite di altissimo livello".

Le grandi d’Europa le vede ancora distanti?

"Continuo a pensare che il Real Madrid sia favorito rispetto a tutte le altre: mi piace tantissimo per come è costruito e gestito. È più avanti rispetto alle squadre di Premier, che hanno una stagione molto più impegnativa e partite più dispendiose sul piano fisico. E quest’anno, più di prima, conterà arrivare in buone condizioni alla fase a eliminazione diretta".