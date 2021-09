Marchegiani: “Nuove soluzioni senza Hakimi e Lukaku: questa Inter di Inzaghi…”

Le dichiarazioni a Sky Sport dell'ex portiere della Lazio dopo il pareggio di oggi dei nerazzurri sul campo della Sampdoria

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e ora opinionista a Sky Sport, ha parlato così durante Sky Calcio Club del pareggio di oggi dei nerazzurri contro la Sampdoria: “L’Inter ha una fisionomia diversa rispetto all’anno scorso, nello spazio esprimeva la sua efficacia, ora ha perso Hakimi e Lukaku e può farlo meno. Ora però ha altre soluzioni, a me l’Inter piace, il pareggio è merito della Samp più che demerito dell’Inter. Anche se nei due gol subiti Inzaghi proprio felice non può essere”.