Il focus sulla pista di mercato da seguire con attenzione in questi giorni in casa nerazzurra

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha fatto il punto sul mercato della Roma che sta provando a creare margine per affondare il colpo su Davide Frattesi. Si legge infatti: “La Roma ha ceduto (prima cessione della campagna acquisti invernale), il suo primo acquisto estivo: Enzo Le Fee. Andrà al Sunderland, in prestito con obbligo di riscatto nel caso in cui gli inglesi venissero promossi in Premier. Accordo a un passo e certificazione di una campagna acquisti estiva che non ha funzionato.