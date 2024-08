Le parole del giornalista: "Il problema è che il Genoa non è così convinto di cederlo come una settimana fa prima dell’addio di Retegui"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti, giornalista di mercato, ha commentato così le voci su un ritorno dell'Inter su Albert Gudmundsson: “Al momento non è fattibile, piace all’Inter ma non credo ci sia nulla fra i nerazzurri e il Genoa. Oggi se Gudmunsson esce va alla Fiorentina, il problema è che il Genoa non è così convinto di cederlo come una settimana fa prima dell’addio di Retegui.