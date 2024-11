Dopo il successo per 1-0 dell'Inter sull'Arsenal, firmato dal calcio di rigore di Hakan Calhanoglu nel finale del primo tempo, il giornalista Luca Marchetti ha analizzato la prova della squadra di Simone Inzaghi nel consueto appuntamento con l'editoriale su TMW.

"Ha avuto concentrazione l’Inter. Una piccola, grande impresa. Ancora una vittoria per l’Inter in Europa. Ancora una volta senza subire gol: si vede che è una caratteristica delle squadre nerazzurre visto che anche l’Atalanta ancora non ha preso reti. È questa la piccola grande impresa.