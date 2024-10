Marchetti: “Inter quella che ha usato meno i nuovi. Vedremo se Inzaghi…”

Luca Marchetti, nel suo editoriale per TMW di oggi, ha analizzato l’impatto dei nuovi acquisti nelle squadre di Serie A fino a questo momento. Questo uno stralcio del suo focus:

“L’Atalanta è, appena dopo l’Inter, la squadra che fra le grandi ha “utilizzato” di meno il mercato. Negli 11 più utilizzati delle due squadre nerazzurre, praticamente in nuovi non ci sono: c’è solo Retegui nell’Atalanta. Facilmente spiegabile. All’Inter sono arrivati dal mercato soltanto Taremi e Zielinski (più Martinez come portiere) e vedremo se le rotazioni che Inzaghi ha cominciato a fare con grande frequenza, faranno salire il loro minutaggio”.