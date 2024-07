Cosa lascia la deludente eliminazione dell’Italia agli ottavi?

“Siamo malati di Svizzera, non riusciamo neanche a passare il turno con la Svizzera e il problema c’è. È stato detto tanto e da tanti, credo che la situazione più preoccupante non sia la sconfitta all’Europeo con la Svizzera agli ottavi, se avessimo incontrato una Germania o una Spagna avremmo parlato di una qualità superiore. Non c’è grande gap tra Italia e Svizzera, possiamo parlare di una sfida quasi alla pari. Il senso di impotenza dato da questa nazionale non va legato al solito ragionamento che facciamo, ovvero la ricerca del talento, i pochi minuti per i giovani e la ricerca dei modelli tedeschi, spagnoli e francesi. Penso che se dobbiamo parlare di temi politico-sportivi la responsabilità è del presidente federale. All’Italia è mancata identità, questo è ascrivibile al gruppo e all’allenatore, non al presidente federale. Poi non dobbiamo essere ipocriti perché tutti eravamo felici dell’arrivo di Spalletti, ma è giusto dire che la formazione messa in campo con la Svizzera se la poteva giocare almeno alla pari, cosa che non ha fatto. Poi possiamo parlare di politica sportiva, ma ci mancavano cose ascrivibili al campo in questo Europeo”.