Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti , giornalista, ha parlato così di quanto visto fin qui a Euro 2024: “Sono stati rispettati i pronostici, le squadre più in vista hanno fatto bene. Bellingham ha segnato, Mbappé ha inciso, abbiamo visto una Spagna più verticale e devo dire che vedendo l’Italia ho visto una squadra che già si comporta da squadra. Spalletti è riuscito a mettere degli elementi da club, sfruttando le caratteristiche di alcuni giocatori come Calafiori, Dimarco e Chiesa.

Ho visto una sana rabbia, la voglia di non disunirsi dopo il vantaggio dell’Albania che ha portato a un grande primo tempo. Contrariamente a quanto ho letto non trovo ci sia stato un insufficiente, faccio fatica a trovare qualcuno che ha fatto male ad eccezione dell’errore del gol. A me è piaciuto Frattesi, Chiesa ha fatto bene, Scamacca ha fatto un grande lavoro e l’ho visto coinvolto. Faccio fatica a trovare qualcuno sottotono”.