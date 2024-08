Il Napoli sta per chiudere Lukaku e McTominay?

“Si sta provando a chiudere con Lukaku per i diritti d’immagine, il matrimonio non poteva non farsi e stanotte si sono limati i dettagli. Il Napoli fa un investimento importante, oltre ai 30 milioni per un giocatore over 30 bisogna sottolineare che il Napoli ancora non ha ceduto Osimhen. Il Napoli sta facendo uno sforzo importante anche con gli arrivi di Neres e McTominay, c’è un’inversione di rotta rispetto al passato. Per competere per lo Scudetto con Inter e Juventus servivano investimenti importanti anche per le alternative, anche se Lukaku sarà un titolare. Per Osimhen c’è la speranza di trovare l’accordo, ma al momento non c’è alcuna certezza”.