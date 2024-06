Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti , giornalista, ha parlato così della nomina come nuovo presidente dell'Inter di Beppe Marotta : “È un po’ una sorpresa perché Marotta aveva sempre smentito. Io non so come è stato convinto, magari ce lo spiegherà lui. È riuscito ad unire tutti i puntini e siamo arrivati a dire ieri sera che sarebbe stato lui con una buona certezza. Quando ieri abbiamo reso noto che il presidente sarebbe stato lui la notizia è dilagata e c’è stata sorpresa. L’Inter, infatti, è la prima cosa che ha fatto sapere oggi.

Lui è una figura di garanzia perché l’Inter è arrivata dove è arrivata anche grazie al lavoro di Marotta. Il progetto futuro? La continuità del progetto c’è ed è quello che è stato negli ultimi due anni. Ci sarà sostenibilità economica per il mercato e per migliorare i conti. La situazione di esposizione dell’Inter è molto importante. Comunque bisognerà restare sempre competitivi in Italia e in Europa. È una situazione da valutare con cautela perché non è semplice restare competitivi in Italia e in Europa essendo sostenibili. In questi anni ci sono riusciti per la bravura dei dirigenti”.