L’Inter le sue risposte le ha avute. Aveva bisogno di reagire dopo la sconfitta nel derby e lo ha fatto nel modo migliore. Ha vinto a Udine, con doppietta di Lautaro, ha vinto largamente e comodamente anche con la Stella Rossa a san Siro, e ancora una volta ha segnato Lautaro Martinez. Se il suo capitano gira, gira anche la squadra. E’ quasi inevitabile questa equazione: se segnano gli attaccanti è tutto più facile. All’Inter in Europa hanno segnato anche altri due attaccanti. Ed entrambi hanno fatto un’ottima partita. Arnautovic oltre al gol se n’è visto annullare un’altro e aveva regalato un bellissimo assist per il gol (anche quello annullato) di Dumfries. Taremi non solo ha scritto il suo nome, con il rigore finale, nel tabellino, ma ha fatto una gara di grande sostanza ed efficacia, andando a recuperare lui stesso i due palloni che poi sono stati trasformati in gol proprio da Arnautovic e Lautaro. Vivere una serata così non è banale né scontato. Inzaghi continua ad allargare la rosa dei titolarissimi: e in una stagione che si preannuncia massacrante per gli impegni questa dovrà essere l’arma in più dei nerazzurri. Tutti indicano l’Inter come la più completa e per il momento lo sta dimostrando.