“Questione rinnovo di Kvaratskhelia, a me risulta che Il Napoli offra 6 milioni di euro a stagione, anche validi da subito, ma non è chiaro se ci siano clausole: sarebbe un argomento di discussione. Il giocatore ne chiede 8? Quel che ci risulta certo, per quanto ne sappiamo, è che gli azzurri sperano non vogliono andare oltre la cifra già messa sul tavolo, che sarà l'ultima come ordine di grandezza. La proposta economica è da top, da giocatore importantissimo. Tutti possono avere ambizioni anche superiori, ma bisogna capire che il Napoli gli ha dato fiducia in passato e l'ha portato in Italia, dove ha vinto lo Scudetto. Questa offerta non è facilmente rifiutabile: è una bella offerta. Conte, con le sue parole, dimostra di accettare la sfida della Juve. Se è venuto a Napoli, è perché ha accettato una sfida sin da inizio stagione".