Conosciamo la Juventus, si tratta di una squadra molto forte per qualità di gioco e per atteggiamento: cercano sempre di dominare la partita. Sarà una gara difficile, le abbiamo affrontate in amichevole a novembre e per noi non era andata bene, anche se era il periodo in cui la squadra non era ancora ben amalgamata. A Pasqua abbiamo giocato ancora contro la Juventus in un torneo e il confronto è stato più aperto e equilibrato: in una partita del genere i dettagli faranno la differenza, così come la gestione delle emozioni. A loro dirò di dare tutto e metterci il cuore: devono giocare per loro stesse, per il gruppo e lo staff. Siamo diventati una famiglia e questo fa la differenza".