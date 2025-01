Marelli: “C’era rigore per l’Inter, ecco cosa può aver portato il Var a dire no”

Al termine della sfida tra Lecce e Inter, vinta per 4-0 dalla squadra di Simone Inzaghi al Via del Mare, Luca Marelli ha parlato ai DAZN analizzando gli episodi chiave.

“Non abbiamo visto durante la partita, perché non c’era stato momento per poter vedere le immagini. Una volta rivisto, il movimento verso il pallone del braccio destro di Basch rotto è molto sospetto. Anzi te per quanto mi riguarda, è punibile. Questo movimento del braccio io lo avrei punito. In sala VAR probabilmente hanno ritenuto che nonostante il movimento verso il pallone, il contatto è avvenuto molto vicino alla figura. Però per quanto mi riguarda il movimento verso il pallone ed è più punibile che no”.