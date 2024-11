In studio a Sky Sport, il noto giornalista Massimo Marianella ha parlato così verso Inter-Lipsia di Champions League

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Massimo Marianella ha parlato così verso Inter-Lipsia di Champions League:

“Lipsia? Buonissima squadra, ma è un pericolo relativo per l’Inter. La grande partita in genere la steccano quasi sempre. L’Inter è nettamente più forte del Lipsia.

Un allenatore per me non deve mai stravolgere troppo la squadra, è giusto mixare un po’ nelle varie rotazioni”.