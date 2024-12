Udine storicamente è sempre stata una trasferta difficile per gli azzurri, anche l’anno scorso dove la stagione dell’Udinese è stata mortificante, il Napoli è riuscito a portare a casa solo un pareggio. Anche l’anno dello scudetto dove ero il direttore dei bianconeri, finì in pareggio. L’Udinese gioca un calcio molto aggressivo, Thauvin va tenuto d’occhio. Bijol è un giocatore da Napoli? L’ho portato ad Udine, in Turchia giocava da centrocampista. Il gol che ha segnato a Monza fa emergere le sue caratteristiche, si vede come esce palla al piede, è un difensore con i piedi da centrocampista. Ha fatto un gol da mezzala, è un giocatore che nel Napoli ci potrebbe stare molto bene.