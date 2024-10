Marino: “Conte? Fenomeno nel lavoro sul campo. Lukaku fuoriclasse”

Intervenuto come ospite a Televomero, Pierpaolo Marino, ex ds dell'Udinese, ha parlato di Napoli. Ecco le sue parole

"L'impatto di Conte a Napoli? Ha influito un po’ in tutto, a cominciare dal mercato in cui si è sbagliato poco o nulla. Poi c’è stato il lavoro sul campo e quello psicologico, in quest’ultimo aspetto l’allenatore è stato un fenomeno. Da un punto di vista tattico fino a questo momento ho sentito tante chiacchiere, ma un parametro molto elementare per giudicare l’equilibrio di una squadra è la differenza reti: sono state giocate finora 7 partite, non tantissime ma nemmeno 2/3 e la differenza reti è il segnale inequivocabile del giusto equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Il Napoli, con un +9 come la Juventus".