Intervenuto negli studi di Sky Sport, Andrea Marinozzi, commentatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Per ora la classifica ha equilibrio nato da tanti aspetti: c'è chi ha chiuso il mercato tardi, chi con la Champions ha perso freschezza. Tutte hanno i loro problemi: ora penso si possano compattare Juve, Inter, Napoli e Milan, con gli azzurri che hanno un grande vantaggio, la possibilità di non giocare il mercoledì o il giovedì. E' una cosa scontata ma lo sottolineo per l'impegno gravoso che è la Champions".