Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Giancarlo Marocchi , ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Venezia: "Secondo me l'Inter non ha cercato di diventare più internazionale e offensiva, è diventata così dopo aver vinto la Stella: è più difficile correre indietro. E' una partita da 5-2: ma per essere in testa queste partite devi vincerle 2-0, non puoi rischiare così tanto.

Si ripete quest'atteggiamento di una squadra che crea tanto, perché se fa 5 gol è normale, ma sembra meno affidabile. Arriviamo al 97' che l'Inter non ha ancora vinto: ha dominato come occasioni ma non come gestione della gara, hai lasciato troppo fare la partita al Venezia. Non facciamo confronti con l'anno scorso, ma una squadra che deve vincere lo scudetto, bisogna che gestisca. Taremi? Non puoi togliere Lautaro per mettere Taremi: devi rimetterlo in condizione facendolo giocare e questo toglie spazio a Taremi".