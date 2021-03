Marotta compie 64 anni: compleanno di lavoro e una missione da portare a termine

Auguri all'amministratore delegato dell'Inter, finalmente tornato operativo dopo essere stato ricoverato per Covid

Giornata speciale per Beppe Marotta: l'ammistratore delegato dell'Inter, finalmente guarito dopo essere stato ricoverato per Covid, compie oggi 64 anni. Un compleanno che si preannuncia all'insegna del lavoro, come scrive Tuttosport: "Oggi Beppe Marotta festeggerà il suo 64° compleanno. Sarà una ricorrenza particolare per l’amministratore delegato nerazzurro che potrà trascorrerla a casa, dopo essere stato dimesso cinque giorni fa dalla clinica Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, dove era stato ricoverato per due settimane a causa del Covid. Un bel sollievo essersi lasciato alle spalle i problemi di salute provocati dal virus in modo da tornare progressivamente al lavoro. Martedì Marotta si è collegato all’assemblea della Lega Serie A dopo essere stato costretto a saltare alcune riunioni. Ieri ha effettuato altre riunioni in video-conferenza con le varie aree del club nerazzurro".