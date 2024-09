Marotta: “Sport nelle scuole da subito, ci vogliono le strutture”

"Per tanti calciatori professionisti tutto è cominciato dagli oratori, dove si cominciano a capire i concetti di sconfitta e di vittoria. Lo sport è una palestra di vita dal punto di vista formativo, fisico e umano. Come dirigente sportivo non ho soltanto la responsabilità di gestire un'azienda che compete nel mondo per alzare i trofei, ma gestisco una filiera di tesserati che partono dai 7 anni e che hanno sin da bambini grandi aspettative. Non tutti però riescono a diventare professionisti. La società allora deve affrontare delle problematiche, entrando nella mente di tutti i ragazzi. Il mondo dei genitori però spesso crea grandi problematiche perchè ripongono nei loro ragazzi troppe aspettative, pensano che i figli siano il Del Piero o il Totti di turno. Addirittura ci sono alcuni genitori che usano dei droni per far vedere ai loro ragazzi gli errori che fanno sul campo", ha aggiunto Marotta.