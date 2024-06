Una trattativa conclusa dopo i dialoghi proficui degli ultimi giorni. E con termini diversi rispetto a quelli ipotizzati all'inizio: "Inizialmente avrebbe dovuto essere inserito nell’affare anche Oristanio ma per il centrocampista c’è stata una frenata dopo l’inserimento del Venezia e poi il Genoa ha posto come condizione per chiudere la trattativa quella di avere solo cash. Così ecco la fumata bianca, ingaggio da 1,5 milioni netti (fino al 2029) per il portiere spagnolo che saluta il Grifone dopo due stagioni e 68 partite".