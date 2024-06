Martinez, Inter e Genoa discutono sul valore di Oristanio: i dettagli

"Un nuovo contatto per avere la risposta definitiva a una scelta che sembrava comunque già indirizzata dalla scorsa settimana: il Genoa ha indicato in Gaetano Oristanio, duttile giocatore offensivo classe 2002, la contropartita da inserire nella trattativa che porterà il portiere Josep Martinez all’Inter. Il club nerazzurro e quello ligure si sono aggiornati anche ieri e oggi potrebbero rivedersi per definire gli ultimi dettagli di un’operazione che dovrebbe chiudersi con una valutazione complessiva del giocatore spagnolo del Genoa sui 15 milioni di euro". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'intesa ormai ad un passo tra i due club per il passaggio del portiere spagnolo in nerazzurro.