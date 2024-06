Josep Martinez è ad un passo dall'Inter: il club nerazzurro sta per definire l'intesa con il Genoa per il portiere

Ormai mancano solo da risolvere gli ultimi dettagli ma Josep Martinez è da considerarsi virtualmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il portiere spagnolo, infatti, approderà in nerazzurro sulla base di un accordo tra l'Inter e il Genoa per 15 mln di euro più il cartellino di Oristanio , sul quale i due club stanno discutendo in merito ad una futura recompra.

L'Inter, come sottolinea il Corriere dello Sport, si è mossa da tempo su Martinez una volta capito che Bento non fosse più alla portata. "I contatti tra il club nerazzurro e il Genoa sono sempre più frequenti e anche ieri il canale tra le parti è rimasto aperto. Nessuno si sorprenderebbe, insomma, se quello decisivo andasse in scena già nelle prossime ore. L’accelerazione risale alla scorsa settimana, quando, di fatto, è stata messa da parte la pista-Bento: l’Athletico Paranaense ha cominciato a sparare alto, oltre i 20 milioni di euro posti come limite da Marotta e Ausilio, così, a quel punto. è stato inevitabile passare al piano B. Per il quale, peraltro, erano già stati compiuti alcuni passi concreti", la chiosa del quotidiano.