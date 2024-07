In un lungo e accorato post, il neo portiere dell'Inter,Josep Martinez, ha salutato i tifosi del Genoa. «Cari genoani, È difficile spiegare in poche parole cosa abbiano significato per me questi due anni trascorsi con voi. Sono arrivato in un momento difficile per la società, con l’obiettivo chiaro di riportare il Genoa dove merita, in Serie A. Insieme, siamo riusciti a raggiungere questo traguardo contro l’Ascoli, un momento che rimarrà tra i più belli della mia carriera. Inoltre, quest’anno siamo stati la miglior neopromossa d’Europa, un risultato di cui tutti possiamo essere orgogliosi», ha scritto l'estremo difensore.