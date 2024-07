Tutto pronto per l'inizio dell'avventura all'Inter di Josep Martinez: il portiere spagnolo è arrivato a Milano nella notte, e oggi si sottoporrà al classico iter delle visite mediche prima della firma sul contratto. I nerazzurri hanno grandi piani per lui, come scrive il Corriere dello Sport: "Martinez è il terzo colpo del mercato nerazzurro, dopo l'ingaggio degli svincolati Zielinski - già depositato il suo contratto insieme a quello del baby Topalovic - e Taremi. Sarà il vice Sommer, ma non giocherà soltanto la Coppa Italia: troverà spazio anche in altre occasioni. In questo modo si "costruirà" il passaggio di consegne con il numero uno svizzero. Il piano, infatti, è che lo spagnolo diventi titolare dal 2025/26.