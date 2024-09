Marco Materazzi ha parlato prima del fischio d'inizio del derby: "Sarà una gara difficile. I ragazzi sanno cosa devono fare da anni e lo hanno dimostrato. Gli interisti non devono dimostrare nulla se non andare in campo e fare quello che sanno fare. Il Milan mi sembra sperimentale, una squadra estiva. Quando provi così tanti attaccanti... sono coraggiosi. Spero gli vada male. Con queste quattro punte mascherate penseranno di tenere bassi i nostri terzini ma sarà una bella lotta perché loro sanno difendere un po' meno bene. Dovremo essere bravi noi".