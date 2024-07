Le parole dell'ex attaccante: "I bianconeri stanno crescendo molto e possono puntare a vincere, ma metto ancora l’Inter come favorita"

Intervistato da Tuttosport, l'ex centravanti Alessandro Matri ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A: «I bianconeri stanno crescendo molto e possono puntare a vincere il campionato, anche se al momento metto ancora l’Inter come favorita. I nerazzurri ripartono dalle certezze dello scorso anno e hanno aggiunto ottimi elementi come Zielinski e Taremi, migliorando ulteriormente il livello della rosa».