Si dibatte, negli studi di Pressing, dell'esonero di Paulo Fonseca dal Milan. Massimo Mauro commenta così la clausola presente nel contratto del tecnico, che prevede il non pagamento degli ultimi 2 anni di contratto in caso di esonero entro sei mesi:

"E' una clausola che non avrei messo e men che meno avrei mai accettato da allenatore. E' insopportabile. Queste cose dobbiamo dirle e dirle forte. Gli americani, i cinesi, i russi hanno altre maniere di fare, intendono diversamente i rapporti di lavoro, appuntamenti così importanti come le partite di calcio. Noi no, noi siamo italiani. Dobbiamo dirglielo che abbiamo una tradizione di calcio diversa che va rispettata".