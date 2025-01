"Il Napoli finora è da 10, se vincerà lo scudetto gli darò la lode. Ricostruzione molto difficile, i giocatori stanno tirando fuori prestazioni straordinarie. Ma chi sa di calcio deve dire l'Inter, è il gruppo più forte. Sa stare ad alto livello, continua ad avere l'umiltà e la fame di vittorie. È questo che mi piace di Inzaghi. Io adoro Conte perché è presuntuoso nelle parole e umile nei fatti. I suoi sono i migliori. Milan? Se sei alla Juve, all'Inter, al Milan queste cose non si fanno. Il venerdì stai a casa, non si fanno queste cose, ma non servono imposizioni".