Anche ai rappresentanti della nuova proprietà dell’Inter, Oaktree, «abbiamo sottolineato che, vincolo o meno, c’è un discorso di accettazione da parte della città che non va sottovalutato. Devono farsi amare». Ricorda che ad oggi il vincolo sul secondo anello anni Cinquanta non esiste, «perchè manca il requisito dei 70 anni che scatterà a fine 2025» ma «l’idea è che abbia comunque un interesse architettonico semplice». E conferma che con il cambio di proprietà da pubblico a privato non scatterebbe automaticamente e potrebbe alleggerirsi. «Se il passaggio avviene prima decade la tutela de iure. Ma abbiamo convenuto che il punto principale non è quello, ma arrivare a un progetto che sia convincente e condivisibile, che regga anche un eventuale vincolo sui privati, che non si può nè escludere nè assicurare perchè lo stadio di Milano effettivamente non è totalmente disegnato da un architetto come il Franchi (di Firenze), ma è il risultato di interventi successivi, come una “cipolla“: primo, secondo e terzo anello, non è facilissimo... Se anche decade la tutela de iure, vorremmo lealtà reciproca. É un progetto che richiede condivisione, perchè intorno ci sono ambiti con vincolo paesaggistico e monumentale. Va visto tutto nell’insieme».