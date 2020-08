Aguilar (MD): “Messi, situazione non così complicata. Accordo? Sarebbe sorprendente…”

Francesc Aguilar, noto giornalista di Mundo Deportivo, è tornato a parlare su Twitter del caso Messi e dei possibili sviluppi con l’addio al Barcellona sempre più probabile:

“La situazione di Messi non è così complicata come alcuni vogliono far sembrare. Ci sono due possibilità: un accordo con il Barça o la risoluzione unilaterale del contratto con il transfer provvisorio della Fifa in attesa della decisione da parte degli organi preposti su valore del trasferimento. L’accordo tra Messi e il Barcellona può essere di due tipi: intesa per stabilire la cifra del trasferimento (ma non sembra che il club voglia lasciarlo andare) o, ancora più sorprendente, rinnovo del contratto. Sarà fondamentale l’incontro tra Bartomeu e Jorge Messi“.