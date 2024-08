Junior Messias, uno dei protagonisti di Genoa-Inter di oggi, ha parlato ai microfoni di DAZN al triplice fischio del Ferraris. Queste le sue considerazioni: "Sono felicissimo, segnare contro l'Inter alla prima giornata è bellissimo. Sono un po' scontento perché abbiamo pareggiato, ma loro sono i campioni d'Italia. Sapevamo che partita dovevamo affrontare e l'abbiamo fatto nel modo giusto. Il rigore? Ero sicuro di fare gol. Sommer è stato bravo, non si è buttato subito, ma la palla è rimasta lì e sono riuscito a fare gol col piede meno forte.

Prendiamo questo punto e ce lo teniamo stretto. Non era facile trovare spazio tra le linee, contro difensori forti come Bastoni e gli altri. Io cerco sempre di dare il mio meglio quando il mister mi chiama in causa. Cercherò di essere più incisivo, di segnare e servire più assist. Questa partita di oggi l'ho sentita tantissimo perché ho vissuto il derby di Milano. L'Inter ha vinto il campionato, contro loro ho perso una Supercoppa che mi ha fatto male, poi una semifinale di Champions che ancora porto dentro. Ho vissuto questa partita al massimo".