Lazio-Inter, l’Olimpico omaggia Mihajlovic a due anni dalla sua scomparsa

Prima della sfida tra biancocelesti e nerazzurri il ricordo dell'ex giocatore ed ex allenatore scomparso due anni fa

I suoi gol più belli, due delle squadre della sua carriera che si incrociano proprio stasera a due anni dalla sua scomparsa. Niente succede per caso e Mihajlovic al caso non lasciava nulla. La Lazio lo ha ricordato all'Olimpico prima della partita contro l'Inter. Sul maxi schermo le sue reti, le punizioni indimenticabili, la grinta e il piglio di quello che è stato un calciatore biancoceleste. Poi è comparsa la scritta: "Sinisa per sempre". All'Inter Mihajlovic è stato calciatore e allenatore, da secondo, al fianco di Mancini che oggi lo ha ricordato sui social.