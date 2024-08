I ballottaggi: In difesa arriva Emerson Royal e sulla carta dovrebbe diventare lui alla lunga il titolare al posto di Calabria, poi c'è Pavlovic appena arrivato sul centro-sinistra. A centrocampo arriverà un titolare, per ora (con alcune situazioni di possibile uscita come Adli e Bennacer) può giocare Loftus-Cheek, con Pulisic sulla trequarti e Chukwueze a destra. Poi saranno definite meglio le coppie e le gerarchie: Chukwueze e Pulisic saranno anche alternativi in alcune partite, come l'anno scorso.