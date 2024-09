Le parole del tecnico rossonero: "Dopo le prime partite non ci si aspettava questo momento, ma il calcio è bello per questo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Lecce, Paulo Fonseca , tecnico del Milan, ha parlato così del momento dei suoi: "Dopo le prime partite non ci si aspettava questo momento, ma il calcio è bello per questo: le cose cambiano in 90 minuti. Ma siamo qui: è stato importante vincere il derby ed era troppo importante vincere oggi. Con l'Inter c'è stata una grande euforia, ma è sempre difficile tornare alla realtà: i giocatori l'hanno capito e abbiamo vinto bene.

Le due punte? La scelta è stata fatta perché le caratteristiche di Morata gli permettono di fare il trequartista tra le linee: non sarebbe stato possibile con un attaccante simile ad Abraham. Poi mi piace la loro energia, è anche contagiosa per la squadra: oggi vediamo un Leao che lavora di più con questi esempi. Leverkusen? Sarà una partita diversa: non abbiamo avuto fortuna perché abbiamo preso le due squadre che giocano meglio in Europa. Non ho ancora guardato molto di loro, ora vado a casa e comincio a prepararla".