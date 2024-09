Non sarà facile per nessuno. Inter-Milan, come sempre, azzererà classifica, rendimento e precedenti. Sarà gara a sé. A questo si aggrapperà Paulo Fonseca, al quale il pronostico della vigilia di certo non sorride. Ma sarà comunque un'insidia grande per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi, perché in ballo c'è addirittura la panchina rossonera. Si legge sul Corriere dello Sport:

"Paulo Fonseca è appeso ad un filo sottilissimo. Son passati poco più di tre mesi esatti dall'annuncio del portoghese quale nuovo allenatore del Milan e la sua esperienza in rossonero è già ai titoli di coda. E, a proposito di coda, solo un colpo - per l'appunto - di coda potrebbe salvarlo: servirà battere l'Inter nel derby in maniera convincente, magari anche brillante. E potrebbe addirittura non bastare. Non perdere non basterà. Dare segnali incoraggianti, quelli che si attendevano contro il Liverpool a prescindere dal risultato finale, non basterà".