Milan, Fonseca: “Theo e Leao fuori? Vi spiego il motivo della scelta”

Pochi minuti al calcio d'inizio di Lazio-Milan. Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha spiegato le sue scelte forti di formazione ai microfoni di DAZN: "Perché fuori Theo e Leao? Magari le persone vedono questa come una punizione, ma non lo sarà mai. E' una scelta per la partita, per ciò che penso che serva. Vero che Theo non sta bene fisicamente, ho parlato con lui e Leao e loro hanno capito. Bisogna scegliere il meglio per la squadra, noi dobbiamo essere una squadra oggi se dobbiamo vincere. La scelta è in funzione del momento dei giocatori e di ciò di cui c'è bisogno.