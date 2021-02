Milan-Inter, la moviola. Casarin: “Bravo Doveri. Si potrebbe confermare…”

Il giorno dopo il derby, dalle colonne del Corriere della Sera, l'ex arbitro Paolo Casarin analizza la direzione arbitrale di Doveri.

"Derby di Milano ben arbitrato da Doveri, assistito alla Var da Mariani. Arbitraggio leggero, solo 19 falli, quasi a ringraziare i giocatori della correttezza in campo, aree di rigore senza ombre di azioni da penalty, solo tre casi di fuorigioco ben giudicati. Dal punto di vista arbitrale è sembrata una partita facile, ma ovviamente non può essere definito in questo modo un derby così importante per la classifica".