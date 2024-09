L’allenatore del Lecce Luca Gotti ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il ko per 3-0 sul campo del Milan. Queste le sue considerazioni sulla sconfitta e in particolare su alcuni episodi che hanno indirizzato la gara: "Cosa è successo dopo l'1-0? Abbiamo fatto 38 minuti non so se perfetti, ma molto buoni. Non è stata una partita dove abbiamo rinunciato a giocare. Abbiamo provato col fraseggio a uscire dalla pressione e a giocare. Il peccato originale è una punizione a mio avviso inesistente. Non si capisce cosa possa fare Dorgu in quella situazione.