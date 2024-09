Alvaro Morata corre verso l'Inter. Ai box per la lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro, rimediata nei giorni successivi al suo esordio col Torino, Morata in testa ha già una data precisa: 22 settembre, la sera del derby. Lo spagnolo tornerà probabilmente anche prima, ma è per la sfida con la squadra di Inzaghi che spera di essere al top. "Per questo, ieri il centravanti madrileno ha sbuffato avanti e indietro sul campo a Milanello, nonostante Paulo Fonseca abbia dato quattro giorni di riposo al resto dei compagni (tranne appunto gli infortunati e chi è via con la propria nazionale). Alvaro ha postato anche un breve video su Instagram mentre corre sotto la pioggia battente, ricevendo l’incitamento di tanti tifosi rossoneri che non vedono l’ora che torni in azione", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"L’ex Atletico Madrid è anche uomo delle partite importanti. Basta scorrere la lista dei club ai quali ha segnato più gol in carriera. Primo posto ex aequo con 6 reti: Siviglia e... Real Madrid. Ai blancos , da ex, ha fatto male sia con la Juve che con l’Atletico. E nei quattro derby giocati contro il Real nel 2023-24, Morata ha segnato 3 gol, vincendone due e pareggiandone un altro. Ma non finisce qui. In Italia Alvaro ha tre vittime preferite, cui ha realizzato quattro reti: Bologna, Parma e... Inter. Squadre punite ai tempi della sua militanza nella Juve. Oggi i tifosi del Milan sperano possa diventare il talismano capace di interrompere la maledizione dei derby: sei sconfitte di fila, compresa l’ultima con tanto di “stella in faccia”. Ad aprile, però, Morata non c’era. Anzi, poco tempo prima con l’Atletico aveva estromesso i nerazzurri dalla Champions. Chissà non sia un po’ come la kryptonite per Superman...".