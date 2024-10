Con 1,9 milioni di spettatori, Milan-Napoli diventa inoltre il secondo miglior match della stagione in corso su DAZN, a un passo dal Derby della Madonnina che ha totalizzato quasi 2 milioni di audience. "Siamo soddisfatti del risultato raggiunto attraverso una modalità di visione completamente nuova - ha spiegato Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia - e in linea con le abitudini di fruizione di oggi, in chiaro e in live streaming con registrazione, che ha portato un diritto premium come la Serie A ad un'audience ancora più ampia.