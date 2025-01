Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato all'uscita dall'assemblea di Lega Serie A ai cronisti presenti in via Rosellini. Queste le sue considerazioni, raccolte da Fcinter1908.it:

"Se mi aspettavo questo inizio di Conceicao? Devo dire che un po’ me l’aspettavo perché ha quel carattere lì. Ma mi pare che tutto stia andando nella buona direzione, speriamo che continui. Obiettivo rimontare in campionato? Ne abbiamo tanti, vogliamo rimanere in coppa naturalmente e anche in campionato dobbiamo fare meglio, non c’è dubbio. Io ho sempre un obiettivo: essere in Champions League l’anno prossimo".