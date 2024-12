La posizione di Massimo Mauro

Mauro: "Stasera difendo tutti. Quella del Milan è stata una buona partita, se vogliamo sintetizzare: è mancata quella cattiveria, quella intensità che in alcune partite è necessaria per fare l'1-0. Il Genoa si è difeso benissimo; non ha fatto niente in avanti. Il Milan invece ha fatto tanto fino all'area di rigore e poi non ha avuto qualità, non ha avuto quel che ti dicevo prima: la cattiveria necessaria per vincere partite difficili come questa. Io so bene che ci sono partite dove tu ce la metti tutta, ma non riesci a trovare il guizzo; sfido chiunque a dire che non si sono impegnati i giocatori del Milan stasera o che hanno fatto qualcosa, un atteggiamento sbagliato. No, sono stati tutti al 100%, questo forse per i tifosi è ancora più brutto, perché vuol dire che la qualità di questa squadra non è quella che speravano".