5 gol nelle prime 6 giornate con la maglia dell’Inter: solo Milito come Dzeko

L'attaccante bosniaco, arrivato a Milano questa estate, ha da subito avuto un grande impatto in nerazzurro

L'impatto di Edin Dzeko con il mondo Inter è stato decisamente positivo: 5 gol nelle prime 6 giornate di campionato e da subito un ruolo determinante nelle idee tattiche di Simone Inzaghi. Un rendimento che, come scrive Tuttosport, in pochi sono riusciti ad avere: "A un certo punto della ripresa, dopo un passaggio sbagliato, sono anche piovuti i primi fischi di San Siro, uno stadio che non perdona, neanche chi, qualche minuto dopo, ha saputo segnare il gol del 2-2, il quinto nelle prime sei giornate di campionato, uno score che nel XXI secolo ha avuto in nerazzurro solo un certo Diego Milito".