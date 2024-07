I rapper Tion Wayne e Russ Millions citano Milito nel loro ultimo singolo

Tion Wayne è un trapper e disc jockey britannico di origine nigeriana molto noto e insieme a Russ Millions, altro rapper britannico, hanno lanciato una nuova hit già apprezzatissima tra i loro fans. Nel loro pezzo che viene avviato da Fabrizio Romano con il suo Here we go tipico delle operazioni già concluse del calciomercato viene citato anche un ex giocatore dell'Inter . Si tratta di Diego Milito .

Nel testo della canzone si sente: "But won't bottle this shit like Arsenal, in the final, I'm Diego Milito". C'è nella canzone un attacco all'Arsenal che non è riuscito ancora una volta a vincere in Premier e c'è pure il riferimento all'uomo che in una finale, quella della Champions 2010, a Madrid, ha regalato una Champions League all'Inter e agli interisti dopo 45 anni di attesa. Il Principe che diventa Re e di cui si ricordano tutti anche a distanza di tempo perché con una doppietta ha cancellato una maledizione e ha materializzato l'impossibile: quei due gol hanno sancito anche la vittoria del Triplete. In Inghilterra il brano sta già facendo il giro dei social anche per l'attacco diretto ai Gunners.