Anche l'Inter sta pensando concretamente ad allestire la seconda squadra. Del progetto in generale ha parlato Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan ora al Padova. Queste le sue considerazioni ai microfoni di TMW: "Io sono favorevolissimo alle Seconde Squadre, vorrei ricordare a chi non lo sapesse che quando furono introdotte io ero al Milan, e con la Juve lottammo per averle: si tracciò la strada per far si che tutto ciò accadesse. Al Milan poi cambiò proprietà, noi andammo via e i dirigenti di allora decisero di non affiancare la Juve. Sono comunque contento che, anche se in ritardo, il Milan abbia la sua formazione U23: sono certo che ne verranno fuori altre.