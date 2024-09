La moglie di Lautaro Martinezha risposto alle curiosità dei suoi follower in merito al ritorno in Argentina. "Dipendesse da me verrei molto più spesso, ma non abbiamo un volo diretto e finiscono per essere tre voli per Mendoza, un'intera giornata di viaggio con differenza di fuso ecc... Poi con due bambini è più difficile", ha confessato l'imprenditrice argentina che ha accompagnato il Toro in Nazionale. L'Argentina affronterà Cile e Colombia in due sfide valevoli per la qualificazione al Mondiale 2026.