Marco Macca Redattore 28 settembre 2024 (modifica il 28 settembre 2024 | 10:46)

E' una giornata importante, dopo tanti dubbi, per il Mondiale per Club FIFA, che prenderà il via a giugno negli Stati Uniti e che vede l'Inter fra le protagoniste. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, oggi a New York verranno svelati gli stadi ospitanti della manifestazione:

"Non c'è ancora la copertura televisiva e ci sono diverse altre incognite lungo un percorso a dir poco tortuoso, ma la Fifa a proposito del Mondiale per Club tira dritto. E oggi a New York annuncerà stadi e città ospitanti degli Stati Uniti per questo controverso torneo internazionale in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025. L'evento, ufficializzato ieri, si terrà al Central Park di fronte a 60 mila persone e verrà trasmesso in diretta anche sui canali Fifa".