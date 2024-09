Mondiale per Club, chiuso il bando per i diritti tv delle edizioni 2025 e 2029

Questi premi saranno strettamente legati ai ricavi che il torneo genererà, in particolare dalla vendita dei diritti televisivi. Proprio oggi, alle 11, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte riguardanti i diritti tv in Europa e nell’Africa subsahariana per le edizioni del 2025 e del 2029.

La FIFA cerca compratori Tuttavia, questa scadenza appare più formale che concreta, dato che la FIFA è ancora lontana dal concludere accordi per la vendita dei diritti. La scorsa settimana, Gianni Infantino ha organizzato una riunione urgente con i rappresentanti di 50 importanti emittenti televisive per convincerli a investire nel nuovo torneo.

Qualche mese fa si parlava della possibilità per ogni club di guadagnare almeno 50 milioni di dollari semplicemente partecipando alla competizione, ma al momento tale somma sembra irrealistica. Anche le trattative con Apple, che sembrava disposta a offrire circa 1 miliardo di dollari per i diritti globali del torneo, si sono interrotte. Ora la FIFA è alla ricerca di partner solidi in vari mercati.

Resta da vedere quando e come si farà un passo avanti concreto in questo senso. Nel frattempo, la FIFA può contare su alleanze inaspettate, come quella del Manchester City. Il CEO del City Football Group, Ferran Soriano, ha infatti dichiarato che il club è pronto a supportare il Mondiale per Club, promuovendo il torneo e aiutando nella vendita dei diritti televisivi.

